Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeldkreis (ots)

In der Nacht vom16.12. zum 17.12.2022 beschädigte der Fahrer eines unbekannten Fahrzeuges in der Klingelstraße einen geparkten PKW VW Amaroc. Die Schäden am PKW werden auf ca. 8000,-EUR geschätzt. Der Verursacher flüchtete in Richtung Heuthener Straße. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich wahrscheinlich um einen weißen Fiat Doblo. Dieser dürfte ebenfalls erheblich beschädigt sein. Um Hinweise zum Verursacher wird ausdrücklich gebeten.

Am 17.12.2022 gegen 22:20 Uhr stieß der Fahrer eines PKW Mercedes auf der K 211 von Gertereode kommend in Richtung Bernterode mit einem, von rechts über die Fahrbahn wechselndem Reh zusammen. das Reh verendete an der Unfallstelle. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000,-EUR.

Am 18.12.2022 gegen 01:25 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld auf der L 3080 den Fahrer eines PKW Suizuki. Bei dem Fahrzeugführer wurden hinweise auf den Konsum verbotener Substanzen festgestellt, Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf Betäubungsmittel.Dem Fahrer wurde eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Am 17.12.2022 gegen 22:00 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in der Hauptstraße in Küllstedt den Fahrer eines PKW Mercedes. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,59 Promille. Da ein weiterer Test ebenfalls positiv auf den Konsum von Betäubungsmitteln reagierte wurde dem Fahrer eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Am 17.12.2022 gegen 23:10 Uhr wurde auf einen Wirtschaftsweg zwischen Worbis und Wintzingerode ein PKW Renault kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

