Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht durch Fahrerin

Artern (ots)

Über eine Verkehrsunfallflucht wurde die Polizeistation Artern am Samstag, den 17.12.2022 gegen 11:10 Uhr informiert. Der Fahrer eines Pkw Opel Insignia sowie die Fahrerin eines Pkw Hyundai Kona befuhren die Kachstedter Straße in Artern und wollten folglich auf die Sangerhäuser Straße einbiegen. Anzumerken ist hierbei, dass der Fahrer des Pkw Opel nach rechts und die Fahrerin des Pkw Hyundai nach links abbiegen wollten. Beide Verkehrsteilnehmer mussten zunächst verkehrsbedingt an der Lichtzeichenanlage halten. Zunächst bekam der Fahrer des Pkw Opel, welcher als drittes Fahrzeug in der Schlange stand, das "Grünsignal" und fuhr los. Als er auf Höhe des Pkw Hyundai war, bekam auch dieser "Grün" und fuhr somit an. Beim Anfahren holte die Fahrerin des Pkw Hyundai ein Stück nach rechts aus und touchierte hierbei den Pkw Opel. Die Fahrerin des Pkw Hyundai setzte ihre Fahrt fort, blieb jedoch wenige Meter danach stehen, verließ ihr Fahrzeug und begutachtete dieses vorn rechts. Dann stieg die Fahrerin wieder ein und entfernte sich pflichtwidrig. Durch den Fahrer des Pkw Opel wurde das Kennzeichen des Hyundai notiert und samt einer Personenbeschreibung der Fahrerin an die Polizei übermittelt. Am Pkw Opel entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000.- Euro. Personen wurden nicht verletzt, die Ermittlungen zur Unfallverursacherin laufen. Sollte es Zeugen des Unfalls geben, werden diese gebeten sich bei der Polizeistation in Artern zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell