Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeldkreis (ots)

Am Samstag dem 17.12.2022 gegen 06:05 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW BMW die L 3080 von Arenshausen kommend in Richtung Uder. Auf Höhe des Klärwerks wechselten drie Rehe über die Fahrbahn. Eins der Tiere wurde von dem PKW erfasst. Nach dem Zusammenstoß flüchtete das Reh in unbekannte Richtung. Am Fahrzeug entstand offensichtlich kein Schaden.

Am Samstag dem 17.12.2022 gegen 14:15 Uhr versuchte der Fahrer eines PKW Chevrolet in der Händelstraße in Leinefelde aus seiner Parklücke auszuparken. Durch die tiefstehende Sonne wurde er dabei so geblendet, dass er ein weiteres geparktes fahrzeug übersah und mit diesem zusammen stieß. Die Schäden an beiden Fahrzeugen belaufen sich auf insgesamt etwa 1200EUR.

Am Samstag dem 17.12.2022 gegen 16:30 Uhr stieß der Fahrer eines PKW Mercedes auf der Landesstraße 2032 zwischen Dingelstädt und Wachstedt mit einem, von links über die Fahrbahn wechselndem Reh zusammen. Bei dem Unfall wurde das Tier schwer verletzt und mußte von der Polizei erschossen werden. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3000,-EUR. Personen wurden nicht verletzt.

Am Samstag dem 17.12.2022 gegen 15:45 Uhr übersah der Fahrer eines PKW Ford in der Straße "Neuerhagen" in Gernrode wegen der tiefstehenden Sonne einen geparkten PKW VW mit Anhänger und fuhr auf diesen auf. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1100-EUR.

