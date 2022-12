LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Am Montag dem 26. September gegen 18.30 Uhr kam es in der Wilhelmstraße in Heiligenstadt zu einem strafrechtlich relevanten Vorfall. Ein unbekannter Mann beschimpfte und beleidigte, im Bereich einer Bankfiliale, eine andere männliche Person. Die Kriminalpolizei hat diesbezüglich Ermittlungen aufgenommen. Wer kann den Mann in der gelben Jacke identifizieren? Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Hinweise melden Sie bitte der Kriminalpolizei Mühlhausen unter 03601- 4510.

