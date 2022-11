Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brandstiftung an Waldhütte - Bitte um verstärkte Aufmerksamkeit

Holzengel (ots)

Eine brennende Waldhütte wurde der Rettungsleitstelle gestern Nachmittag im Bereich der Ortslage Holzengel gemeldet. Die hinzugerufenen Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand zügig löschen. Polizeibeamte begannen mit der ersten Sicherung von Spuren. An der Hütte, welche sich an einem Waldrand befindet, entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich Da eine Selbstentzündung ausgeschlossen werden konnte, wurde eine Strafanzeige wegen Brandstiftung aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen wurden der Kriminalpolizei Nordhausen übergeben. Da es in der letzten Zeit zu vermehrten Vorfällen dieser Art in der Region kam, bittet die Polizei alle Mitbürger um verstärkte Aufmerksamkeit.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell