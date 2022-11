Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Ilfeld (ots)

Schwerste Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer heute Mittag auf der B81 bei Ilfeld. Nach ersten Ermittlungen kam der 47-jährige Fahrer in einer Kurve ins Rutschen, stürzte und prallte gegen die Leitplanke. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde der Fahrer mit einem Rettungswagen in das nächstgelegene Krankenhaus gefahren. Durch den Unfall kam es zu kurzzeitigen Verkehrsstörungen an der Unfallstelle.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell