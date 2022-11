Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Lagerhalle (Zeugenaufruf)

Heiligenstadt (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum ehemaligen Umspannwerk in Heiligenstadt. Ein Zeuge bemerkte gestern Nachmittag den Einbruch in der Nordhäuser Straße und informierte die Polizei. Verschiedene Container und eine Halle wurden aufgebrochen. Was genau gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Durch die Polizei wurden Spuren gesichert und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen oder Personen in diesem Bereich gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei Heiligenstadt unter 03606 / 6510.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell