Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Polizeiauto auf Einsatzfahrt

Nordhausen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem Streifenwagen ereignete sich gestern Nachmittag in Nordhausen. Das Polizeiauto auf Einsatzfahrt fuhr hierbei mit Sondersignal in den Kreuzungsbereich Hallesche Straße / Bielener Straße. Ein anderer Autofahrer nahm dies augenscheinlich nicht wahr und fuhr ebenfalls in die Kreuzung ein. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 10 000 Euro an beiden Fahrzeugen.

