LPI-NDH: Zeugenaufruf - Parteibüro beschmiert

Mühlhausen (ots)

In der Nacht vom 03.11.2022 zum 04.11.2022 beschmierten unbekannte Täter ein Parteibüro in Mühlhausen im Steinweg Ecke Linsenstraße. Hierbei wurden mit orangener Farbe schmähende Schriftzüge auf der Schaufensterscheibe angebracht. Die Kriminalpolizei hat diesbezüglich Ermittlungen aufgenommen und bitte die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit bemerkt? Wem sind Personen aufgefallen, welche sich mit einer solchen Tat brüsten? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter 03631 / 960 entgegen.

