Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht unter Alkohol und Drogen am Morgen

Nordhausen (ots)

Heute früh gegen 04:45 Uhr meldete ein Anwohner aus der Hesseröder Straße in Nordhausen einen unbeleuchteten Pkw quer auf der Fahrbahn stehend. Die eingesetzten Beamten stellten den Pkw Nissan verlassen auf der Straße stehend fest. Erste Ermittlungen führten zu der in der Nähe liegenden Halteranschrift. Dort konnte auch der 18-jährige Fahrzeugführer ermittelt und angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass der 18-jährige Fahrzeugführer beim Ausparken gegen einen geparkten Pkw stieß und dabei eine Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von 1.300 Euro hinterließ. Im Anschluss verließ der Unfallverursacher pflichtwidrig den Unfallort in Richtung Halteranschrift. Bei der Aufnahme des Verkehrsunfalls stellte sich heraus, dass der 18-jährige Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und dieser unter Alkohol-und Drogeneinfluss stand. Der durchgeführte Atemalkohltest ergab einen Wert von 0,46 Promille und ein Drogenvortest verlief positiv. Der 18-jährige musste sich einer beweissicheren Blutentnahme unterziehen. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt und der Fahrzeugführer im Anschluss aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

