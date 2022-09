Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwerer Verkehrsunfall

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Mittwoch gegen 15.10 Uhr kam es nahe eines Supermarktes in der Grünewaldstraße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall unter der Beteiligung einer 84-jährigen Autofahrerin. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr kam es zu einem Zusammenstoß mit dem VW Golf einer 41-Jährigen. Wohl unter Schock stehend fuhr die ältere Unfallbeteiligte weiter und kam erst in einem Garten zum Stehen. Sie musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden. Durch den Unfall wurden beide beteiligte Fahrzeuge beschädigt. Auch der Garten wurde in Mitleidenschaft gezogen. Das Fahrzeug der 84-Jährigen musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

