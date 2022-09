Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Reifenplatzer führt zu schweren Verkehrsunfall

Geisleden (ots)

Am Donnerstag ereignete sich gegen 14.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Geisleden und Heuthen ein schwerer Unfall unter Beteiligung eines Zustellfahrzeugs. In einer Linkskurve kam es ersten Annahmen nach zu einem Platzer des vorderen rechten Reifens. In der Weiteren Folge kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kippte auf die Seite. Der 42-jährige Fahrzeugführer kam durch den Unfall zu Schaden. Er zog sich Verletzungen am Kopf zu, welche in einem Klinikum medizinisch versorgt werden mussten. Das Fahrzeug musste im Anschluss an die Unfallaufnahme der Eichsfelder Polizei durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Während der Bergungsarbeiten kam es zu Einschränkungen im Straßenverkehr.

