Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Worbis (ots)

Am 06.09.2022 ereignete sich in der Zeit zwischen 6.45 Uhr und 16.30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Querstraße. Der Unfallverursacher entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Geschädigt wurde ein blauer Volkswagen Golf, welcher mit der Fahrzeugfront in Richtung der Parkplatzbegrenzung abgestellt war. Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen des Unfalls bei der Polizeistation Leinefelde unter der Telefonnummer 03605-56900 melden und Angaben zum Unfallhergang, dem Unfall verursachenden Fahrzeug sowie Fahrzeugführer machen.

