LPI-NDH: Durch Messer verletzt

Mühlhausen (ots) - Unbekannte machten sich in der zurückliegenden Nacht in der Margaretenstraße an einem roten Renault zu schaffen. Das abgeparkte Fahrzeug wies erhebliche Schäden an dem Lack der Türen und Motorhaube sowie an der Dachreling auf. Die Polizei in Mühlhausen hat die Ermittlungen zum Täter aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03601-4510 entgegengenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

