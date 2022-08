Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kripo übernimmt am Mittwoch nach Brand die Ermittlungsarbeit

Gernrode (ots)

Am Mittwochmvormittag beabsichtigt die Kriminalpolizei Nordhausen mit den Ermittlungen zur Brandursache in Gernrode zu beginnen. Das Feuer ist zwischenzeitlich gelöscht. Die Feuerwehr stellt derzeit eine Brandwache, da immer noch einzelne Glutnester aufflammen. In der zurückliegenden Nacht waren dort mehrere tausend Raummeter Holz auf dem Gelände einer Holzverarbeitungsfirma in Flammen aufgegangen. Verletzte gibt es nicht. Erst nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen ist eine genaue Angabe der Schadenshöhe möglich. Derzeit wird von mindestens 150.000 Euro ausgegangen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell