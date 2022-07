Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gegenverkehr ausgewichen und mit Schutzplanke kollidiert

Bendeleben (ots)

Eine 56-jährige Autofahrerin befuhr gestern Nachmittag, gegen 14 Uhr, mit ihrem VW Golf die Landstraße 1034 von Bendeleben kommend in Richtung Berka. In einer Rechtskurve kam ihr ein unbekanntes Fahrzeug auf ihrer Fahrspur entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden, wich die 56-Jährige nach rechts aus und kollidierte mit der Schutzplanke. Der vermeintliche Unfallverursacher setzte seine Fahrt ungehindert fort. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise zum flüchtigen Auto geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, zu melden.

