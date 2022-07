Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht

Artern (ots)

Am Freitag, den 15.07.2022 kam es zwischen 14:20 Uhr und 14:45 Uhr auf dem Parkplatz des NORMA - Marktes in Artern, Am Kalkfeld 1 zu einer Unfallflucht. Die Fahrerin eines Fiat Kleinbus stellte das Fahrzeug gegen 14:20 Uhr auf dem Parkplatz ab und begab sich in den Markt. Als sie gegen 14:45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurück kehrte, stellte sie einen Unfallschaden im linken Bereich des hinteren Kotflügels fest. Der Schaden beträgt ca. 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Artern Tel.: 034663610 oder in Bad Frankenhausen Tel.: 03467162127 zu melden.

