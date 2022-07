Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pressebericht der PI Eichsfeld vom 16.-17.07.2022

Nordhausen (ots)

Straftaten:

In der Zeit vom 14.07.2022 / 18:00 Uhr bis 15.07.2022 / 05:30 Uhr brachen unbekannte Täter einen am Straßenrand in Haynrode / Apelstraße 18 abgestellten schwarzen Pkw Ford Focus auf und entwendeten aus diesem eine Endstufe im Wert von 360,-EUR. Am Fahrzeug verursachten die Täter einen Schaden von 2000,-EUR.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell