LPI-NDH: Einbruch in leerstehendes Haus

Hohenstein (ots) - Drei bislang unbekannte Täter erbeuteten am Montagmittag, gegen 11.20 Uhr, in der Branderode Kirchstraße ca. 300 kg Kupferkabel. Nach Aussage von Zeugen waren die Täter mit einem gelben Transporter, an dem ausländische Kennzeichen angebracht waren, unterwegs. Sie sollen maskiert gewesen und bereits vor einigen Tagen in Branderode aufgefallen sein. Sie flüchteten in Richtung Landesgrenze Niedersachsen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2700 Euro ...

