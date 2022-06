LPI-NDH: Auseinandersetzung unter Jugendlichen

Wachstedt, Helmsdorf (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch in das Vereinsgebäude des Sportplatzes am Herrenberg ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt durch die Eingangstür. Aus dem Gebäude stahlen sie einen Fernseher sowie eine Musikbox der Marke Medion. Anschließend flüchteten die Täter über ein Fenster an der Gebäuderückseite. Auch eine Tür am Geräteschuppen wurde ...

