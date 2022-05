Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Innerhalb von 5 Stunden zweimal unter Einfluss von berauschenden Mitteln erwischt und Unfallflucht geklärt

Nordhausen (ots)

Am 22.05.2022 stellte eine Streife des ID Nordhausen gegen 02:30 Uhr in Nordhausen, Helmestraße einen PKW Peugeot fest bei dem die Beleuchtungseinrichtung nicht ordnungsgemäß funktionierte. Bei der Kontrolle des 18-jährigen Fahrzeugführer und ein durchgeführteer Drogenvortest verlief dieser positiv. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und in der Folge im Südharz-Klinikum durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer untersagt. Da an dem Fahrzeug Unfallspuren feststellbar waren, wurde der Fahrzeugführer zu dessen Herkunft befragt. Dieser gab dazu an, dass er am 21.05.2022 gegen 11:30 Uhr auf der BAB 38 in einer Baustelle zwischen den AS Berga und AS Nordhausen-Ost mit seinem Fahrzeug die Schutzplanke touchiert habe und dadurch der Schaden an seinem Fahrzeug enstanden ist. Über diesen Unfall verständigte er nicht die Polizei und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die eingesetzten Beamten konnte im Nachgang die Unfallstelle ausfindig machen.

Gegen 06:05 Uhr wurde das oben besagte Fahrzeug in Nordhausen, Gerhart-Hauptmann-Straße erneut festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Fahrer war wieder der bereits zuvor festgestellte 18-jährige. Nach erneuter Belehrung und Prüfung der Fahrtauglichkeit kam als Ergebnis heraus, dass der Drogentest erneut positiv ausfiel. Eine weiter Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Abermals wurde die Weiterfahrt untersagt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Fahrzeugführer aus diesen entlassen und in der Folge die entsprechenden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell