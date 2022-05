LPI-NDH: Baumschnitt angezündet

Dingelstädt (ots) - Ein 54-jähriger Autofahrer befuhr am Montag, gegen 17.20 Uhr, mit seinem Mazda CX5 in Dingelstädt die Bundesstraße 247, vorfahrtsberechtigt, in Richtung Mühlhausen. Auf Höhe der Einmündung ins Gewerbegebiet kam ihm ein 78-Jähriger in seinem Opel Corsa entgegen, welcher ohne anzuhalten, vor ihm nach links abbog. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Beide Fahrzeuge waren so beschädigt, dass sie ...

