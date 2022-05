Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall beim Abbiegen

Dingelstädt (ots)

Ein 54-jähriger Autofahrer befuhr am Montag, gegen 17.20 Uhr, mit seinem Mazda CX5 in Dingelstädt die Bundesstraße 247, vorfahrtsberechtigt, in Richtung Mühlhausen. Auf Höhe der Einmündung ins Gewerbegebiet kam ihm ein 78-Jähriger in seinem Opel Corsa entgegen, welcher ohne anzuhalten, vor ihm nach links abbog. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Beide Fahrzeuge waren so beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe zu beseitigen. Für ca. 30 Minuten war die Bundesstraße komplett gesperrt.

