Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrerin zwischen Hauswand und Auto geraten

Nägelstedt (ots)

Eine 64-jährige Autofahrerin beabsichtigte am Dienstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, das Tor einer Ausfahrt in der Kleinen Quergasse in Nägelstedt zu verschließen. Als sie aus ihrem Auto, einem Leihwagen, gestiegen war, rollte dieser plötzlich los. Die Frau hatte offensichtlich das Fahrzeug nicht richtig gesichert. Die 64-Jährige stellte sich hinter das Fahrzeug um es aufzuhalten und geriet zwischen Hauswand und Auto. Sie kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

