LPI-NDH: Unfall an Fahrbahninsel

Nordhausen (ots) - Eine 34-jährige Frau war am Montagnachmittag, gegen 17 Uhr, in einem Supermarkt in der Töpferstraße. Als sie an der dortigen Kasse anstand, verspürte sie einen Faustschlag am Rücken. Ein 74-jähriger Mann wollte zuvor an der Frau vorbei, was nicht sofort gelang. Die schwangere Frau klagte über Schmerzen im Rückenbereich und wurde medizinisch versorgt. Gegen den Rentner wird nun wegen ...

