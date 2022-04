LPI-NDH: Nazischmierereien an Rohbau

Nordhausen (ots) - Ein 23-jähriger Mann randalierte am Montag, gegen 14 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus in der Weberstraße. Dabei beschädigte er eine Lampe im Treppenhaus sowie einen Spiegel im Fahrstuhl. Der offensichtlich alkoholisierte und berauschte Mann kam in ein Krankenhaus. Gegen ihn wird wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung ermittelt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

