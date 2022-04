LPI-NDH: Im Treppenhaus und Fahrstuhl randaliert

Nordhausen (ots) - Ein bisher unbekannter Täter soll am Montag, zwischen 12 und 12.30 Uhr, in einem Einkaufszentrum in der Landgrabenstraße, die Geldbörse einer 65-jährigen Frau aus deren Handtasche gestohlen haben. In der Geldbörse befanden sich unter anderem verschiedene Geldkarten, der Personalausweis der Frau sowie ein zweistelliger Bargeldbetrag. Das Opfer erstattete Anzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr