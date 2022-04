Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Gegenverkehr kollidiert

Nordhausen (ots)

Zwei Autos stießen am Montagnachmittag, gegen 16 Uhr, auf der Bundesstraße 243 bei Nordhausen zusammen. Eine 36-jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem Skoda Fabia die Bundesstraße aus Richtung Holbach in Richtung Nordhausen. In einer Rechtskurve geriet sie in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem VW Passat. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Skoda musste abgeschleppt werden. Verletzte gab es nicht.

