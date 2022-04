LPI-NDH: Kia gestohlen

Greußen (ots) - Ein Zeuge meldete sich am Montagnachmittag, gegen 14 Uhr, bei der Polizei. Er hatte am Wehr zwischen Westgreußen und Wasserthaleben einen jungen Mann beim Angeln erwischt. Der 20-Jährige konnte für das Angeln keine Erlaubnis vorlegen. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de ...

