Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pressebericht der PI Eichsfeld vom 14.03.2022

06:30 - 18:30

Nordhausen (ots)

In der Zeit vom 13.03.2022 / 17:35 Uhr bis 14.03.2021 / 06:05 Uhr kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem in der Birkunger Straße 37-39 in Leinefelde ordnungsgemäß abgestellten LKW Daimler-Benz Sprinter. Der geparkte Lkw wurde dabei im Frontbereich beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000,-EUR geschätzt. Der unbekannte Unfallverursacher verließ pflichtwidrig den Unfallort. Am Unfallort wurden rote Plastikteile, die dem Unfallverursacher zuzuordnen sind, festgestellt.

Von der Baustelle der neuen Ortsumfahrung B 247 in Leinefelde entwendeten unbekannte Täter vom 12.03.2022 - 14.03.2022 eine Radlader-Palettengabel im Wert von ca. 1.800,-EUR. Diese war auf der Ladefläche eines VW Transporters gelagert.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell