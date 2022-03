Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vorfahrtsfehler führt zu verletzter Person

Roßleben (ots)

Am 05.03.2022 gegen 11:20 Uhr kam es in Roßleben zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 34 jähriger Honda-Fahrer beabsichtigte vom Richard-Hüttig-Platz auf die Ernst-Thälmann-Straße aufzufahren. Hierbei übersah er das Fahrzeug eines bevorrechtigten 35 jährigen Renault-Fahrers. In der Folge fuhr der Honda in die Beifahrerseite des Renault. Durch die Kollision wurde die 35 jährige Beifahrerin aus dem Renault leicht verletzt. Der Honda war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die verletzte Frau wurde durch den Rettungsdienst für eine weitere Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell