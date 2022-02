Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer übersehen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Ein Radfahrer verletzte sich am Montagmorgen in der Dingelstädter Straße bei einem Unfall leicht. Er befuhr die Straße in Richtung Nordhäuser Straße. An der Einfahrt zum Parkplatz eines Einkaufsmarktes beabsichtigte ein 71-jähriger Autofahrer mit seinem Passat nach rechts abzubiegen. Hierbei stieß er mit dem 49-jährigen Radler zusammen.

