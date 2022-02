Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hund mit Alkohol gefüttert

Berlingerode (ots)

Wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz wird seit Sonntag gegen drei Männer im Alter von 18, 19 und 52 Jahren ermittelt. Sie stehen im Verdacht, einem Hund Alkohol verabreicht zu haben. Ein Video dokumentierte am Sonntag in den sozialen Medien, wie der Hund Alkohol zu sich nahm und die Männer dies nicht verhinderten. Die Ermittlungen dauern an.

