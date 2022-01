Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildunfall

Nordhausen (ots)

Ein Hase verstarb am Samstag, den 22.01.2022 gegen ca. 23:10 Uhr als dieser auf der B4, vor der Kurve in Richtung Neuheide, die Fahrbahn queren wollte und hierbei mit einem Pkw Audi A4 kollidierte. Der Fahrer befuhr die B4 von Nordhausen kommend und hatte keine Chance mehr, als plötzlich das Tier auf die Fahrbahn lief. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro, der Fahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell