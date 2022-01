Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fußgängerampeln beschädigt

Suhl (ots)

Unbekannte beschädigten an der "Kaltwalzwerkkreuzung" Leimbacher Straße/Bahnhofstraße in Bad Salzungen mehrere Taster für die Fußgänger an den dort befindlichen Ampelpfosten. Dies stellte ein aufmerksamer Bürger Dienstagabend fest und informierte anschließend die Polizei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 03695 551-0 zu melden.

