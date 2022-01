Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit gestohlenem Rad unterwegs

Bad Frankenhausen (ots)

Den richtigen Riecher hatten Polizisten am Sonntagabend in Bad Frankenhausen. Sie kontrollierten gegen 22.30 Uhr in der Seehäuser Straße einen Radfahrer. Bei der Überprüfung des Rades stellte sich heraus, dass dieses gestohlen war. Der 23-jährige Nutzer wollte das Rad gekauft haben. Das nützte ihm nichts. Die Polizisten stellten das Rad sicher und erstatteten gegen den Mann Anzeige wegen des Verdachtes der Hehlerei.

