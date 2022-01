LPI-NDH: Wer vermisst sein Rad?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Wer erkennt sein Rad? Es entdeckten Polizisten während einer Streife in der Nacht von Donnerstag, 6. zu Freitag, 7. Januar, vor dem Einkaufszentrum Marktpassage in der Kranichstraße. Das Rad war nicht gesichert. Auffällig ist die weiße Beleuchtung. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein weiß, grünes 26 Zoll Topeka 73 High Performance Mountainbike. Wer sein Eigentum erkennt, wird gebeten, sich mit dem entsprechenden Nachweis bei der Polizei in Nordhausen zu melden.

