Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autoanhänger gestohlen

Ilfeld (ots)

Von einem unverschlossenen Grundstück in der Ilgerstraße stahlen Unbekannte am zurückliegenden Wochenende einen Autoanhänger der Marke Stema. Am Hänger waren die Kennzeichen NDH-I10 angebracht. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell