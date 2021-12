Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Gartenanlage

Nordhausen (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zu Montag in der Gartenanlage Am Roßmannsbach in eine Laube und das Vereinsheim ein. Gegen 3.30 Uhr erhielt die Eigentümerin einer Laube eine Einbruchsmeldung und informierte die Polizei. Der Einbruch bestätigte sich. Einbrecher hatten das Tor zur Gartenanlage aufgebrochen und verschafften sich dann gewaltsam Zutritt in das Vereinsgebäude und eine dazugehörige Werkstatt. Auch in die Laube drangen die ungebetenen Gäste ein. Was genau gestohlen wurde, ist noch nicht geklärt. Bislang wurde das Fehlen von Geschirr und einem Fahrradschloss entdeckt. Einen Heizlüfter aus dem Vereinsheim stellten die Einbrecher zurecht, ließen ihn aber dann zurück. Die Beamten sicherten eine Menge Spuren. Zur Höhe des Schadens sind noch keine Aussagen möglich.

