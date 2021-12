Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fußgängerin bei Unfall getötet

Bad Frankenhausen (ots)

Bei einem tragischen Verkehrsunfall ist am Sonntagabend in Bad Frankenhausen eine 67-jährige Fußgängerin ums Leben gekommen. Die Frau überquerte kurz vor 19 Uhr die Esperstedter Straße, als sie ein BMW erfasste. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Der 20-jährige Fahrer des BMW soll ein anderes Fahrzeug überholt haben, als er die Frau auf der Gegenfahrbahn touchierte. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. An der Unfallstelle kam es über 3 Stunden zu Behinderungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell