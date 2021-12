Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildunfall

Kalbsrieth (ots)

Gegen 23:20 Uhr befährt eine Pkw-Fahrerin die Straße zwischen Schönewerda und Kalbsrieth, als plötzlich ein Reh über die Straße wechselt. In der weiteren Folge kommt es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Reh. Am Pkw VW entsteht Sachschaden in Höhe von 3500 Euro, das Reh flüchtet von der Unfallstelle.

