Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenlaubenbrände

Greußen (ots)

Am 04.12.2021 gegen Mitternacht wurde der Brand einer Gartenlaube in der Gartenlage "Am Ried" gemeldet. Im Verlauf der Löscharbeiten kamen zwei weitere Gartenlauben hinzu, sodass weitere Wehren angefordert werden mussten. Im Einsatz waren die Wehren von Greußen, Wasserthaleben, Clingen und Holzengel mit insgesamt 19 Kameraden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, da von Brandstiftung auszugehen ist.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell