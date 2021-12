Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsuntauglichkeit führt zu hohem Sachschaden

Nordhausen (ots)

Am Samstag den, 04.12.21 gegen 04:00 Uhr befuhr ein 73-Jähriger mit seinem Passat die L2067 in Richtung Gudersleben. In einer Linkskurve kurz vor der Orstlage kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die Leitplanke. Die Leitplanke wurde auf etwa 40m beschädigt. Aufgrund der Wucht des Aufpralls riss eines der Vorderräder ab. Der Fahrer fuhr anschließend noch 400m weiter in den Ort Gudersleben wo das Fahrzeug schadensbedingt zum stehen kam. Im Rahmen der Unfallaufnahme wirkte der Fahrer verwirrt und es erhärtete sich der Verdacht einer Verkehrsuntauglichkeit, aufgrund von Medikamenten. Dem Fahrer wurde zur Beweissicherung Blut entnommen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Aufgrund der fehlenden Fahrtüchtigkeit wurde im der Führerschein vorläufig entzogen. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden im Wert von 4000 Euro. Der Schadenb an der Leitplanke beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

