Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Elektrokabel aus Einfamilienhaus erbeutet

Bad Langensalza (ots)

Am Donnerstag entdeckten die Eigentümer eines Einfamilienhauses in der Tennstedter Straße den Diebstahl von Elektrokabel. Unbekannte waren gewaltsam in das Haus, das sich derzeit im Umbau befindet eingedrungen. Mit dem Kabel, dass bereits zum Einbau angeliefert worden war, verschwanden die Täter. Alte Schränke im Haus hatten sie durchwühlt, fanden aber scheinbar nichts Brauchbares. Der Schaden wird auf ca. 9000 Euro geschätzt. Wann genau der Diebstahl erfolgte, ist noch unklar. Der Zeitraum erstreckt sich vom 1. November bis 2. Dezember. Wem in dieser Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Haus aufgefallen sind, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bad Langensalza zu melden.

