Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: versuchter Einbruch in Autohaus -weitere Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montagabend versuchte ein noch Unbekannter in ein Autohaus in der Benzstraße in Bondorf einzubrechen. Nachdem der Täter gegen 23.15 Uhr versucht hatte eine Scheibe auf der Rückseite des Gebäudes einzuschlagen, ihm dies jedoch nicht gelungen war, machte er sich an einem Rolltor zu schaffen. Vermutlich versuchte er nun mit einem Spaten das Tor aufzustemmen. Ohne letztlich ins Innere vorgedrungen zu sein, flüchtete der Unbekannte in Richtung Stadtmitte. Ein Anwohner konnte den Tatverdächtigen als etwa 190 cm groß und von normaler Statur beschreiben. Er war dunkel gekleidet und trug einen dunklen Rucksack bei sich. Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagenbesatzungen blieben ohne Ergebnis. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell