Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Familie verliert nach Feuer ein Dach über den Kopf

Seega (ots)

In Seega, in der Untergasse, brannte am Donnerstagabend ein Einfamilienhaus komplett aus. Gegen 17.30 Uhr hatte ein Nachbar das Feuer in dem Fachwerkhaus entdeckt und die Rettungskräfte verständigt. Über 100 Feuerwehrleute aus Seega und den umliegenden Gemeinden kämpften gegen die Flammen. Sie konnten ein Übergreifen auf Nachbargebäude verhindern. Nach über zwei Stunden waren das Feuer gelöscht. Der Schaden wird auf ca. 100000 Euro geschätzt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Bewohner des Hauses, eine dreiköpfige Familie mit einem 2-jährigen Kind, waren bei Brandausbruch nicht zu Hause. Zur Brandursache können derzeit noch keine gesicherten Angaben gemacht werden. Hierzu hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

