Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuerwehr trennt Autos nach Unfall

Artern (ots)

Ein Fahrschulauto musste am Mittwoch, gegen 17.30 Uhr, verkehrsbedingt in der Puschkinstraße, an der Einmündung zur Weinbergstraße, halten. Der dahinterfahrende 33-jährige Mann in seinem Golf kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf das Fahrschulauto auf. Durch das Auffahren verkeilten sich beide Fahrzeuge an der Anhängerkupplung des Fahrschulautos derart, dass erst die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Artern ausrücken mussten. Ihnen gelang die Trennung der beiden Fahrzeuge. Der Schaden wird auf mindestens 7000 Euro geschätzt. Alle drei Beteiligten wurden leicht verletzt, mussten aber am Unfallort nicht medizinisch versorgt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell