Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch am Bärenpark

Worbis (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, d. 18. November, wurde durch Unbekannte ein Seecontainer am Bärenpark in der Duderstädter Straße aufgebrochen. In der Zeit von Mittwoch, 16.30 Uhr, bis Freitag, 15.30 Uhr, öffneten die Täter gewaltsam einen zur Lagerung an der dortigen Baustelle abgestellten Container. Augenscheinlich ohne Beute entkamen die in diesem Falle erfolglosen Einbrecher. An dem Container entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter 03606/6510 entgegen.

