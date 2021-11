Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten

Bleicherode (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde eine Mitfahrerin bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Lindenstraße leicht verletzt. Gegen 16.30 Uhr befuhr ein 60-jähriger Fahrer eines VW Tiguan die Lindenstraße in Richtung Kirchstraße. An der dortigen Einmündung stieß er mit einem vorfahrtsberechtigten Ford Focus zusammen. Durch die Kollision wurde die 31-jährige Mitfahrerin im Ford leicht verletzt. Der 58-jährige Fahrer des Focus blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

