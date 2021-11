Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendliche stürmen Sportgeschäft

Mühlhausen (ots)

Zwei bislang unbekannte Jugendliche stürmten am Dienstagnachmittag, gegen 16.40 Uhr, die Filiale eines Sportgeschäftes im Mühlhäuser Steinweg. Sie rannten zielgerichtet auf einen Stapel mit Pullovern zu, schnappten sich einzelne Stücke und verließen das Geschäft. Vor der Filiale teilten sie sich auf und liefen in verschiedene Richtungen davon. Sie erbeuteten Pullover im Wert von mindestens 480 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Wem sind die zwei rennenden Jugendlichen im Alter von ca. 20 Jahren, im Bereich Steinweg, aufgefallen? Einer trug eine weiße Jacke. Dem äußeren Erscheinungsbild nach, waren sie südländischer Herkunft. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, entgegen.

